На Украине продлили действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что парламент Украины продлил до 31 декабря 2022 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. За соответствующий законопроект проголосовали 317 депутатов.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина, такое решение было принято парламентариями для продолжения переговорного процесса в рамках Трехсторонней контактной группы и «нормандского формата». Он подчеркнул, что закон об особом статусе является основой для достижения мира в Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен проводить наступление в Донбассе. По его словам, украинская сторона привержена мирному урегулированию конфликта в регионе.