Украина внесла ясность в вопрос наступления в Донбассе

Украина не намерена проводить наступление в Донбассе, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Его цитирует ТАСС.

«Мы не намерены проводить наступательные действия в Донбассе. Украина привержена мирному урегулированию конфликта», — сказал Кулеба.

Таким образом, глава украинского МИД отверг планы по силовому захвату неподконтрольных Киеву территорий.

В среду, 1 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о стягивании половины украинской армии в зону конфликта в Донбассе. По некоторой информации, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, отметила она.

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил глубокую озабоченность в связи с сообщением о стягиваниии Вооруженных сил Украины (ВСУ) к линии разграничения. Он отметил, что Москва не может принять никакие меры по деэскалации.