В России задержали убившего и ограбившего коллекционера на полмиллиарда рублей

Житель Воронежской области задержан по делу об убийстве коллекционера в 1997 году

Жителя Воронежской области задержали по подозрению в убийстве коллекционера в Выборгском районе Ленинградской области, совершенном в мае 1997 года. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным 47news, жертвой преступников стал 51-летний коллекционер живописи Гарий Емельяненко. Его в собственной квартире в поселке Рощино четыре раза ударили по голове рукояткой шумового пистолета и задушили веревкой.

Там же убийцы нашли ключ от квартиры коллекционера в Санкт-Петербурге. В результате из двух жилищ Емельяненко были похищены картины, ювелирные изделия и другое имущество на общую сумму почти полмиллиарда рублей. В частности, грабители забрали картины живописца начала XIX века Алексея Венецианова, пейзажиста Юлия Клевера, а также образцы немецкой живописи XIX века.

Один из преступников был задержан 30 ноября 2021 года. Ему предъявили обвинения в убийстве, разбое, краже и похищении паспорта. Свою вину задержанный не признал.

Ранее, в ноябре, сообщалось об убийстве 66-летнего жителя Санкт-Петербурга, чьи останки нашли в реке Смоленке. Выяснилось, что мужчину убил его сын: он выстрелил отцу в голову после ссоры, расчленил тело электролобзиком, уложил в два мешка, привязал их к тележкам на колесиках и выкинул в реку.