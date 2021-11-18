Расчленившего отца электролобзиком россиянина отправили в СИЗО

Житель Петербурга, убивший и расчленивший отца, арестован на два месяца

В Санкт-Петербурге суд на два месяца арестовал 35-летнего Алексея Генералова, убившего отца из-за квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, россиянин выстрелил отцу в голову после ссоры. Затем он расчленил тело электролобзиком, уложил в два мешка, привязал их к тележкам на колесиках и выкинул в реку Смоленку.

Против Генералова возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Житель Петербурга полностью признал вину. Его отправили в СИЗО до 15 января.

О пропаже 66-летнего пенсионера 14 ноября заявила его дочь. 16 ноября останки мужчины нашли в реке Смоленке во время работ по укреплению набережной.

Установить причастность сына к убийству удалось после изучения записей с уличных камер видеонаблюдения. Они зафиксировали, как в три часа ночи 14 ноября мужчина везет тележку на колесиках, похожую на ту, к которой была привязана сумка с останками. Мотивом расправы стал затяжной конфликт из-за квартиры.