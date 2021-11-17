Раскрыт мотив убийства и расчленения пенсионера в Петербурге

Мотивом убийства пенсионера в Санкт-Петербурге, чьи останки были найдены в реке Смоленке, стал квартирный вопрос. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Между 35-летним сыном и 66-летним отцом был затяжной конфликт, обострившийся 13 ноября. В ходе ссоры обвиняемый выстрелил в голову потерпевшему из охотничьего ружья, уточняет пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Затем он расчленил тело электролобзиком.

Чтобы скрыть убийство, мужчина взял в магазине две тележки и две хозяйственные сумки, куда позже сложил останки отца. Затем он выбросил их в ближайшую реку. Обвиняемый признался в совершении преступления. Решается вопрос о его аресте.

Правоохранители ведут поиск других частей тела погибшего россиянина.

Установить причастность сына к убийству отца удалось после изучения записей с уличных камер видеонаблюдения. Они зафиксировали, как в три часа ночи 14 ноября мужчина везет тележку на колесиках, похожую на ту, к которой была привязана сумка с останками.

О пропаже 66-летнего пенсионера заявила его дочь. В последний раз мужчину видели 14 ноября. Позднее, 16 ноября, останки его тела были найдены в сумке в реке Смоленке на Васильевском острове. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.