В Петербурге из реки достали сумку с расчлененным телом мужчины

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга во время работ по укреплению набережно реки Смоленки обнаружили расчлененное тело мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Сумка с фрагментами тела была привязана к тележке.

На месте происшествия работаю следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что на кладбище в селе Молчаново в Томской области нашли сгоревшее тело. Погибшим оказался бывший федеральный судья Юрий Васильев. Рядом с телом лежала судейская мантия. 30 октября Васильев оставил машину на автомойке, и после этого пропал.

