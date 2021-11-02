На кладбище в российском селе обнаружили сгоревшее тело судьи

На кладбище в Томской области нашли сгоревшее тело судьи и судейскую мантию рядом

На кладбище в селе Молчаново в Томской области нашли сгоревшее тело. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Погибшим оказался бывший федеральный судья Юрий Васильев. Рядом с телом лежала судейская мантия. По информации телеканала, 30 октября Васильев оставил машину на автомойке, и после этого пропал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Круг подозреваемых пока не установлен.

Агентство новостей ТВ2 уточняет, что Васильев работал в Молчановском суде с 1996 года. Он сложил с себя полномочия судьи в 2017 году.