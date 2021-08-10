Беглый украинский судья Чаус рассказал о планах похитителей убить его

Похищенного украинскими спецслужбами бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса хотели убить. Об этом он сам рассказал в ходе рассмотрения его дела в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) Украины, сообщается в опубликованном в судебном реестре решении ВАКС.

По словам подсудимого, похитители планировали разделаться с ним, и спастись от гибели ему удалось благодаря побегу от злоумышленников. Он добавил, что прошел пешком 50 километров и затем добровольно явился в Службу безопасности Украины (СБУ), чтобы обратиться за помощью.

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Чаус также обратил внимание судьи на нарушение протокола сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые потребовали его ареста без предварительного ходатайства о задержании. По его мнению, это свидетельствует о том, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в его деле действуют согласно особым указаниям.

6 августа САП и НАБУ завершили расследование в отношении бывшего судьи Чауса. Правоохранители объявили о публикации рассекреченных материалов негласных следственных действий, которые НАБУ и САП осуществляли в рамках дела бывшего судьи. Отмечается, что Чаус отказался от дачи показаний по делу о закопанной им в огороде банке со взяткой.

Ранее стало известно, что ВАКС Украины избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бежавшему в Молдавию из-за подозрений в коррупции и позже похищенному спецслужбами бывшему судье Чаусу. По словам защитника, суд не стал удовлетворять ходатайство обвинения и отправлять подозреваемого в СИЗО. Тем не менее СБУ будет охранять мужчину круглосуточно. Ему запретят прогулки и ограничат большинство контактов.

