Тело пропавшей при наводнении россиянки нашли спустя пять месяцев

Во время работ по расчистке русел рек в Ялте рабочие обнаружили тело женщины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Cледственного комитета по Крыму и Севастополю.

По предварительным данным, россиянка пропала во время паводка в июне этого года. «Опознали по сережкам, но еще в рамках проводимой следственным отделом по городу Ялте проверки предстоит проведение экспертизы, которая установит точно личность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что масштабная очистка русел началась в Ялте на прошлой неделе, спустя пять месяцев после масштабного наводнения в июне. Власти города планируют вывезти до конца года более 40 тысяч тонн скопившегося за десятилетия в руслах рек грунта, камней и ила.

Ранее в июне при наводнении в Ялте пострадали 55 человек. По словам главы администрации города Янины Павленко, у 48 из них были зафиксированы легкие повреждения, еще шесть человек были госпитализированы. Также без вести пропавшей числилась одна женщина.

18 июня стало известно, что в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков. После ливней из берегов вышла река Водопадная, затопившая часть города. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничили въезд в город.