В Петербурге задержали очередного расчленителя

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении своего отца

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины, чьи останки обнаружили во время работ по укреплению набережной реки Смоленки. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемым оказался 35-летний сын погибшего. Уточняется, что тело принадлежит 66-летнему жителю Василеостровского района, проживающему в доме №1 на улице Смоленской. Как сообщает «Фонтанка», сотрудники полиции и следователи изучили записи с уличных камер видеонаблюдения. По предварительной информации, на видео зафиксировано, как в три часа ночи 14 ноября мужчина везет от дома № 1 тележку на колесиках, похожую на ту, к которой была привязана сумка с останками.

Как считает следствие, сын застрелил отца из охотничьего ружья во время бытового конфликта. После этого он расчленил тело и выбросил его в реку.

О пропаже 66-летнего пенсионера заявила его дочь. В последний раз мужчину видели 14 ноября. 16 ноября останки его тела были найдены в сумке в реке Смоленке на Васильевском острове. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).