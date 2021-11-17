Россиянин рассказал на видео о попытке спрятать сумку с телом расчлененного отца

Убивший и расчленивший отца в Петербурге 35-летний россиянин рассказал на видео, как пытался спрятать сумку с телом в реке. Ролик в среду, 17 ноября, в своем Telegram-канале публикует издание «Фонтанка».

На кадрах видно, как пристегнутый к сотруднику правоохранительных органов наручниками обвиняемый рассказывает, что около трех часов ночи он подкатил к реке Смоленке тележку, где находилась сумка с останками, и перекинул ее через ограждение. «Я так вот ее поднял, потом на колено, и туда вот, как можно дальше», — сообщил петербуржец, показывая на реку.

17 ноября сообщалось, что мотивом расправы 35-летнего сына над 66-летним отцом был затяжной конфликт из-за квартиры, обострившийся 13 ноября. В ходе ссоры обвиняемый выстрелил в голову потерпевшему из охотничьего ружья. Затем он расчленил тело электролобзиком. Чтобы скрыть убийство, мужчина взял в магазине две тележки и две хозяйственные сумки, куда сложил останки отца.