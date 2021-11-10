Девушку расчленили на свидании с парой из Tinder

В Небраске двое возлюбленных познакомились с девушкой в Tinder и расчленили ее

В американском штате Небраска двое возлюбленных решили совершить убийство, завели аккаунт в Tinder, где познакомились с девушкой, и расчленили ее во время одного из свиданий, сообщает издание People. Убийство произошло в ноябре 2017 года.

Согласно версии следователей, 27-летняя Бейли Босуэлл и ее 55-летний бойфренд Обри Трейл воспользовались приложением для знакомств, где нашли аккаунт 24-летней Сидни Луфе. Последняя бесследно исчезла после второго свидания с парой. Через две недели останки погибшей нашли в мусорных мешках. Злоумышленников вскоре поймали — они попали в объектив камеры видеонаблюдения магазина, в котором покупали пилы, отбеливатель и мешки для мусора до свидания с жертвой.

Пару признали виновной в убийстве первой степени, преступном сговоре с целью убийства, а также в сокрытии человеческих останков. Босуэлл избежала смертного приговора, поскольку судьям не удалось единогласно вынести решение. Ее приговорили к пожизненному заключению. Трейла же приговорили к смертной казни еще в июне.

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