Опубликована последняя переписка расчлененного рэпера Картрайта

«Пятый канал»: в переписке с другом Картрайт рассказал, что жена сделала ему укол

В последней переписке с другом расчлененный рэпер Александр Юшко, известный как Энди Картрайт, рассказал, что жена Марина Кохал сделала ему укол. Сообщения музыканта публикует «Пятый канал».

«Гоу через полтора часа пивка бахнем. Я Марину развел там на какую-то мелочуху. Укол мне поставила», — написал рэпер другу.

По информации телеканала, на данный момент следствие полагает, что супруга Картрайта с помощью инъекции ввела рэпера в искусственную кому, задушила, а затем расчленила его.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд освободил вдову из СИЗО и отправил под домашний арест, во время которого она будет находиться по месту жительства. Таким образом, следователю было отказано в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расчлененное тело музыканта нашли в квартире в Санкт-Петербурге летом 2020 года. Обвинение в его смерти предъявили его жене Марине Кохал. Следователи считают, что она убила мужа и расчленила тело, чтобы скрыть преступление. Женщина утверждает, что Юшко умер от передозировки наркотиками, а она расчленила его, чтобы не разочаровывать его фанатов причиной его смерти. Эксперты до сих пор не установили точную причину гибели рэпера.