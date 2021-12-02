Украина запросила у ЕС больше денег

Власти Украины запросили дополнительные деньги у Евросоюза (ЕС), сообщил агентству Bloomberg уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца.

«Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы», — заявил Буца.

Сообщается, что администрация президента Украины Владимира Зеленского уже начала переговоры с Евросоюзом по поводу размера финансовой помощи и условий, при которых новый пакет займов будет выдан. Bloomberg отмечает, что, с учетом этого пакета, за последние два года размер финансовых обязательств страны составит больше 1,2 миллиарда евро.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко рассказал об экономической депрессии в стране. Он отметил, что такие ее признаки, как падение промышленного производства, наблюдались на Украине еще в 2019 году, а пандемия коронавируса лишь ускорила эти процессы.