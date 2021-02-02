Глава Минфина Украины рассказал об экономической депрессии в стране

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал об экономической депрессии в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает RT.

Глава Минфина отметил, что такие признаки экономической депрессии, как падение промышленного производства, наблюдались на Украине еще в 2019 году, а пандемия коронавируса лишь ускорила эти процессы.

Марченко также добавил, что сейчас долговая нагрузка страны не находится на критической отметке. Он подчеркнул, что самым важным месяцем в этом плане будет сентябрь, когда Украина должна будет заплатить по евробондам 2015 года больше двух миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев пожаловалось на ухудшение жизни с каждым новым президентом. Согласно данным опроса центра «Социальный мониторинг», мнение о том, что с каждым следующим президентом жизнь на Украине становится хуже, поддерживают 71,4 процента опрошенных. Не согласны с этим утверждением 21,3 процента респондентов.