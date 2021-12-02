Кремль ответил на слова Зеленского о необходимости переговоров России и Украины

Украина, не выполняя Минские договоренности, делает переговоры с Россией невозможными. Так на слова украинского лидера Владимира Зеленского ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства заявил о необходимости переговоров, чтобы остановить войну на Донбассе. По его словам, Украина не выполняет договоренности «Парижа» и других. Кроме того, в стране вводятся различные законы, например, о русском языке, о временном политическом устройстве, добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым под контроль Киева в Кремле расценивается как прямая угроза в адрес России. Более того, власти анализируют высказывания президента Украины, которые так или иначе связаны с Россией, добавил он.