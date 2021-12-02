Украина заявила о сожженных мостах в отношениях с Белоруссией

Кулеба: Лукашенко своим заявлением о Крыме сжег мосты в отношениях с Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о сожженных мостах в отношениях с Белоруссией. Интервью главы МИД латвийскому порталу Sargs.lv опубликовано на сайте ведомства.

Кулеба напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Крым де-факто и де-юре российским. «Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины», — заявил министр.

Глава МИД также сказал, что «политические заявления Минска являются частью агрессивной внешней политики России». На вопрос, может ли белорусская армия участвовать в возможном вторжении на Украину, Кулеба ответил: «Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такую возможность».

В последние недели на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе нападения на Украину со стороны России. Москва отвечает, что не вынашивает агрессивных планов.