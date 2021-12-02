Вооруженный мужчина у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке попал на видео

НТВ: вооруженный мужчина около здания ООН в Нью-Йорке направил на себя оружие

Вооруженный мужчина, из-за которого зону около штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке оцепила полиция, направил на себя оружие. Об этом сообщил очевидец происшествия, его видео с места событий опубликовали в Telegram-канале НТВ.

Судя по видеозаписи, неизвестный приставил оружие к своему подбородку и продолжил ходить около здания. На видео также попала машина правоохранительных органов. Источник НТВ рассказал, что мужчина время от времени вступает в переговоры с полицейскими, но не убирает винтовку.

Ранее стало известно, что полицейским поступило несколько сообщений о вооруженном мужчине около штаб-квартиры организации. Всех сотрудников ООН призвали укрыться внутри штаб-квартиры, комплекс закрыли. Позже сотрудники правоохранительных органов заявили, что угрозы для служащих и прохожих нет.