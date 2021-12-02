Зону у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за вооруженного человека

Полиция Нью-Йорка заметила вооруженного человека около штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает CNN.

По информации издания, полицейским поступило несколько сообщений о мужчине, который вооружен дробовиком. Отмечается, что ходит около ограды здания. Правоохранители оцепили зону около здания организации. Всех сотрудников ООН призвали укрыться внутри штаб-квартиры, комплекс закрыли.

22 октября сообщалось, что полиция Нью-Йорка оцепила территорию перед зданием штаб-квартиры ООН из-за подозрительного предмета. Также было перекрыто автомобильное движение на участке трассы, проходящей в этом районе.