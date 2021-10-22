В Нью-Йорке полиция оцепила территорию перед посольством ООН

Полиция оцепила участок перед посольством ООН в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета

Полиция Нью-Йорка оцепила территорию перед посольством ООН из-за подозрительного предмета. Об этом пишет РИА Новости.

Также перекрыто автомобильное движение на участке трассы перед зданием посольства. Другие подробности с места событий не сообщаются.

14 сентября Разведывательное управление Министерства обороны США заявило, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) может организовать теракты в США в ближайшие пару лет, если движение «Талибан» (запрещен в России) сохранит власть в Афганистане.