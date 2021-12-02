В США прокомментировали ограничения на авиаперелеты из-за омикрон-штамма

Псаки: США не снимут ограничения на авиаперелеты до получения информации по омикрон-штамму

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала ограничения на авиаперелеты из-за омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, администрация США не снимет действующие ограничения на авиасообщение с рядом стран до получения более полной информации по новому штамму.

Псаки отметила, что изучением этого вопроса занимаются Центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) и медицинские эксперты. «Мы будем полагаться на их указания. Я бы не стала ожидать снятия ограничений до того, как мы получим более полную информацию по новому штамму», — подчеркнула она.

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Пресс-секретарь Белого дома добавила, что администрация Соединенных Штатов продолжит изучать вопрос о целесообразности введения дополнительных рестрикций. Она отметила, что все ограничения были введены с целью защитить граждан. «Никаких из этих ограничений не планируется делать постоянным, ни одни из них не задумывались как наказание», — уточнила она.

Ранее в США допустили введение дополнительных ограничений на авиасообщение с другими странами из-за нового штамма.

С понедельника, 29 ноября, власти США запретили въезд для жителей восьми стран Африки в связи с распространением нового штамма COVID-19 B.1.1.529. Ограничения коснулись ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.

Новый штамм под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах.