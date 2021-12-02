США допустили новые ограничения на авиаперелеты из-за омикрон-штамма

В США допустили введение дополнительных ограничений на авиасообщение с другими странами из-за нового штамма. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

«Мы рассматриваем вопрос о том, потребуется ли вводить ограничения для новых стран. Очевидно, мы не хотим, чтобы они оставались в силе постоянно, однако нам потребуется больше времени», — заявила Псаки на брифинге.

Она отметила, что о штамме омикрон «многое остается неизвестным», а уже введенные ограничения на авиаперелеты нужны, чтобы у специалистов было больше времени на исследования.

С понедельника, 29 ноября, власти США запретили въезд для жителей восьми стран Африки в связи с распространением нового штамма COVID-19 B.1.1.529. Ограничения коснулись ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.