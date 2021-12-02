Акции VK взлетели после продажи «Согазу»

Акции VK (бывшая Mail.ru Group) взлетели до 1378,6 рубля за штуку (плюс 8,51 процента по сравнению с открытием основной торговой сессии). Рост акций был зафиксирован после новостей о том, что холдинговая компания Алишера Усманова USM решила продать свою долю в компании страховой группе «Согаз». На момент написания заметки стоимость бумаг опустились до 1339,6 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Теперь «Согаз» — дочерняя компания «Газпрома» — получит 45 процентов пакета акций «МФ Технологии», контролировавшей 57,3 процента голосов VK. Речь идет о доле, которой владел USM через «Мегафон».

Генеральный директор USM Иван Стрешинский заявил, что холдинг сосредоточится на развитии других активов, среди которых «Мегафон», металлургические «Металлоинвест» и «Удоканская медь». Также «большого внимания» требуют телекоммуникационный бизнес, сопутствующие цифровые проекты и маркировка, рассказал он.

12 октября глава Mail.Ru Group Борис Добродеев сообщил, что группа компаний сменит название и теперь будет развиваться под брендом VK. Он отметил, что VK — «узнаваемый и самый перспективный бренд», который знают 100 процентов аудитории Рунета, а 67 процентов пользуются соцсетью каждый день.