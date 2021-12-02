Врачи критиковавшейся Мишустиным больницы рассказали об «убивающих» ее проблемах

Медперсонал курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которую ранее раскритиковал премьер-министр России Михаил Мишустин, обратился с письмом к врио главы зауральского департамента здравоохранения Алексею Сигидаеву из-за запредельной нагрузки. Об этом сообщает 45.RU.

Письмо властям подписали 28 врачей. По их словам, проблемы медучреждения «убивают их больницу». Одной из них является отток кадров. Сотрудники пишут, что на два отделения хирургии осталось всего два опытных хирурга, один из них пенсионер. «Нагрузка на них превышает все мыслимые пределы», — говорится в сообщении.

В связи с нехваткой персонала в отделении реанимации один врач курирует до 13 пациентов. Это более чем в два раза превышает рекомендованные нормы. УЗИ-диагностику долгое время вел один специалист, который также уволился на днях. Единственный ЛОР-врач в больнице курирует больных, проводит операции за маленькую зарплату, которую, по словам врачей, тоже снижают.

«Руководитель ведомства Алексей Сигидаев дал поручение провести внутреннюю проверку на предмет соответствия действительности поступившей информации. Ситуацию взял под личный контроль. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — заявили в Депздраве.

Год назад Михаил Мишустин раскритиковал медучреждение во время посещения. Тогда он заявил, что «здесь невозможно ни работать, ни лечиться нормально».

Ранее в Екатеринбурге стали массово увольняться врачи центральной городской клинической больницы №1. С весны медучреждение покинули около 80 сотрудников.