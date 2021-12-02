Участник «Уральских пельменей» объяснил отказ от выступлений с коллективом

Известный юморист и участник творческого объединения «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников объяснил, почему он и его коллега Андрей Рожков отказались от выступлений с основным составом проекта. Слова артиста приводит KP.RU.

Мясников опроверг слухи о том, что рассорился с другими участниками «Уральских пельменей» из-за денег. По словам артиста, он и его коллега Рожков хотят больше проявлять себя на сцене и поэтому решили отделиться от коллектива. «Никто ни с кем не рассорился. Мы [с Андреем Рожковым] ездим отдельно, чтобы не ездить одним коллективом [«Уральских пельменей»] из двадцати человек, когда у каждого по одной фразе в концерте», — заявил юморист.

Артист добавил, что собирается скоро завершить гастрольную деятельность, чтобы проводить больше времени с семьей. «Сейчас мы доделываем туры, которые у нас запланированы, и перестанем ездить совсем. Но на съемках и на концертах в Екатеринбурге мы, конечно, продолжим выступать», — уточнил Мясников.

Осенью 2018 года стало известно, что звезды шоу «Уральские пельмени» Мясников и Рожков начали выступать дуэтом под названием «Ваши пельмени» и перестали гастролировать с основным составом проекта. При этом на время записи выступлений для телеканала СТС артисты присоединялись к «Уральским пельменям».

Ранее Мясников также высказался об ухудшении, по мнению зрителей, качества номеров «Уральских пельменей». Артист объяснил несмешные выступления тем, что команда проекта за долгий срок своего существования исчерпала идеи для юмора и шутит об одном и том же.