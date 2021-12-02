Звезда «Уральских пельменей» назвал причину ухудшения номеров в шоу

Мясников из «Уральских пельменей»: шоу «уже не то», потому что проекту больше 10 лет

Участник юмористического проекта «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников назвал причину ухудшения номеров в шоу. Артист объяснил, что несмешные, по мнению зрителей, номера появляются из-за того, что творческое объединение исчерпало идеи для юмора и повторяет одни и те же темы. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

Как отметил Мясников, он сталкивался с высказываниями зрителей о том, что «шоу стало не то» и у проекта несмешные выступления. Юморист не стал опровергать эти мнения. «В какой-то степени я с этим (с мнением о регрессе "Уральских пельменей" — прим."Ленты.ру") согласен, потому что наше шоу на телевидении только на [телеканале] СТС существует уже больше десяти лет. Вы сами подумайте, как можно десять лет каждый год к каждому концерту придумывать очень смешные номера?» — сказал Мясников.

Артисту кажется, что команда проекта за внушительный срок своего существования придумала «все что можно» и в своих номерах повторяет одни и те же темы «уже не то что по второму, а по десятому кругу». При этом Мясников добавил, что не все зрители придерживаются мнения об ухудшении качества номеров «Уральских пельменей». «Кто-то начал смотреть нас буквально год или месяц назад, этим людям все кажется смешным», — заверил юморист.

По словам Мясникова, самым ярким периодом для шоу стали 2009-2012 годы. Именно тогда были придуманы культовые выступления проекта. «Сейчас почему-то такие номера не рождаются. Не приходит на них вдохновение», — посетовал шоумен.

Ранее Мясников высказался о цензуре выступлений в КВН. По словам юмориста, руководитель «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков нередко признавал негодными почти все шутки, подготовленные командой.