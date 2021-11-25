Звезда «Уральских пельменей» рассказал о цензуре в КВН

Участник творческого объединения и команды КВН «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников высказался о цензуре выступлений в «Клубе веселых и находчивых». По его словам, руководитель и ведущий КВН Александр Масляков нередко признавал негодными почти все шутки, которые команда подготовила к выступлению. Об этом участник юмористического шоу рассказал в интервью KP.RU.

Мясников заявил, что перед каждым выступлением в КВН придуманный командами материал проходил редактуру, после которой несмешные шутки отсеивались. «Часто бывало такое, что Александр Васильевич (Масляков — прим. "Ленты.ру") убирал у нас практически все выступление, и мы за ночь придумывали другое, которое оказывалось более смешным», — рассказал звезда шоу.

Юморист подчеркнул, что Маслякову с его опытом виднее, какие шутки смешные. Мясников отметил, что у руководителя КВН острый ум и хорошее чувство юмора. По его мнению, на разминках Масляков порой шутит лучше, чем все команды вместе взятые.

Мясников также выразил уверенность в том, что ведущий КВН не дает проникнуть пошлости в «Клуб веселых и находчивых». Он высоко оценил эту особенность телеигры. «Это очень здорово, потому что сейчас столько пошлости появилось на экранах, а КВН остается чистой и светлой программой, которую можно посмотреть с детьми», — объяснил юморист.

Ранее Мясников рассказал о своем необычном увлечении. Участник «Уральских пельменей» признался, что вместе с сыном коллекционирует кукол. Он добавил, что не считает такое хобби неподходящим для мужчин.