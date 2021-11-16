Звезда «Уральских пельменей» рассказал о необычном увлечении

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал о своем необычном увлечении. В беседе с KP.RU он сообщил, что вместе со своим сыном Максимом коллекционирует кукол.

Мясников рассказал, что в их коллекции 84 куклы. «Я поддерживаю своих детей в любых разумных начинаниях. И считаю, что так должны поступать все родители. Потому что непонятно, какое из этих увлечений превратится в работу вашего ребенка», — поделился комик и объяснил, что его сын хочет стать дизайнером одежды.

Юморист также признался, что хочет сломать стереотип о том, что мальчики должны интересоваться машинами, а девочки куклами. По мнению звезды телешоу, мужчина может брутально выглядеть и интересоваться стереотипно мужскими увлечениями, но в душе быть «добрым, мягким, восторженным ребенком».

«Вот, например, я езжу на огромных Harley-Davidson по байк-фестивалям и коллекционирую кукол», — заявил он. Мясников также отметил, что не считает такое увлечение неподходящим для мужчин.

Ранее Мясников посетовал на то, что из всех постов, которые он выкладывает, больше всего интереса его подписчики проявляют к «дебилоидным танцам». Он заявил, что хотел бы делиться с поклонниками песнями про родину, красивыми фотографиями или умными мыслями. Однако такой контент, по мнению звезды шоу, не интересует его аудиторию.