Звезда «Уральских пельменей» рассказала о попадании в шоу

Ксения Корнева рассказала, что ее позвали в «Уральские пельмени» после переезда в Москву

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева рассказала, как стала участницей юмористического шоу. В беседе с KP.RU она также призналась, что благодарна авторам программы за то, что ей позволяют выходить из привычного зрителям образа «грозной женщины».

Корнева рассказала, что, до того, как стала участницей команды, она жила в Новосибирске и вела свадьбы. Авторы программы пригласили ее участвовать в шоу, когда она переехала в Москву. «Они написали номер как раз под меня, и я поехала. Так и осталась, уже шесть лет прошло», — вспомнила участница команды о том, как попала в шоу.

Звезда «Уральских пельменей» призналась, что очень благодарна авторам за то, что они дают ей возможность менять образы на сцене. «Да, я грозная женщина. Ну, иногда придурковатая. Это женщина, которая ругается. Вечно в халате и со сковородкой в руке», — описала Корнева персонажей, которых изображает чаще всего.

«Я могу сыграть и ребенка, и бабушку, и просто какую-то женщину. Да, жену больше, но я пробую разные образы. Мне нравится, что я не одна и та же», — добавила она и уточнила, что недавно сыграла в шоу собаку.

Ранее участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков раскритиковал современный юмор. По его мнению, в современном юморе недостает смысла, мыслей, идеи и морали. Юморист подчеркнул, что все это было в старом КВН.