Китайцы придумали швейцарского ученого ради фейков о США и COVID-19

Meta: пользователи из Китая придумали ученого из Швейцарии для фейков о COVID-19 в США

Китайские пользователи Facebook придумали создать аккаунт швейцарского ученого Уилсона Эдвардса, который почти на протяжении месяца распространял фейки о коронавирусной инфекции и США. В частности, вымышленный исследователь обвинял американские власти в том, что те подтасовывают данные о COVID-19 ради обвинений в адрес Пекина. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление компании Meta.

Заявления «ученого» особенно активно распространялись в Facebook и Twitter в период с 24 июля по 10 августа. Он публиковал заявления о том, что США запугивают своих граждан и убеждают их в причастности китайцев к появлению SARS-CoV-2. За это время фейки Эдвардса распространились по социальным сетям, их также перепечатывали государственные СМИ Китая.

Facebook заблокировал аккаунт пользователя только 10 августа. Это произошло после того, как представители швейцарских властей подтвердили: гражданина страны с таким именем не существует. Тогда же стало известно, что аккаунт Эдвардса создали накануне 24 июля за 12 часов.

2 августа члены Республиканской партии из Палаты представителей США обнародовали доклад, в котором приводились доказательства утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. Отчет республиканцев основывался на информации из открытых источников. Авторы документа также призвали американское правительство ввести санкции против ученых из Уханьского института вирусологии.