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Россияне признались в желании посетить три страны в 2022 году

OneTwoTrip: в 2022 году россияне хотят посетить Италию, Турцию и США
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Фото: Shutterstock

Российские туристы больше всего хотят посетить в 2022 году три страны — Италию, Турцию и США. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса путешествий OneTwoTrip, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Таким образом, доля заграничных направлений в желанных локациях для отпуска составила 85 процентов против 15 по России. Самой популярной зарубежной страной стала Италия — ее захотели посетить в новом году 11,2 процента россиян, следом идет Турция — 6,5 процента и США — 5,6 процента.

Также путешественники признались, что в 2022 году хотели бы побывать в Санкт-Петербурге — об этом сообщили 15 процентов респондентов. Еще 8,7 процента выбрали Калининград, а Байкалу отдали предпочтение 5,3 процента.

Тем не менее 76 процентов опрошенных пока не представляют, куда отправятся в отпуск в грядущем году. Доля тех, кто уже успел приобрести билеты для отпуска, составила 17 процентов, а забронировать отель — 13 процентов. При этом 57 процентов участников опроса заявили, что в 2022 году хотели бы совершить не менее трех поездок, 43 процента планируют путешествовать еще больше.

Отмечалось, что если в 2022 году появится еще больше доступных зарубежных направлений, то 70 процентов респондентов увеличат количество поездок ради них. Еще 80 процентов россиян уверены в том, что в этой ситуации станут выбирать заграничные поездки вместо российских. Более того, 77 процентов туристов признались, что даже обязательные QR-коды не станут для них препятствием для путешествий по стране и за рубеж.

Ранее в декабре россияне раскрыли, чем они будут заниматься в нерабочие дни с 31 декабря по 9 января. Большинство участников исследования (27 процентов) признались, что планируют поехать на зимние праздники к родственникам или друзьям.

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