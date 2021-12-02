Захарова попросила грузинскую журналистку говорить по-русски

Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила грузинскую журналистку Тамару Нуцубидзе говорить по-русски во время пресс-подхода министра иностранных дел Сергея Лаврова в Стокгольме. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудница телеканала «Рустави 2» Нуцубидзе, присутствовавшая во время общения министра с журналистами, начала задавать вопрос на английском. Захарова обратила внимание на то, что запрос на участие в конференции звучал на русском языке.

«Тамара, извините, пожалуйста, когда вы просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски», — напомнила Захарова. После этого журналистка спросила, является ли это проблемой, на что Захарова ответила: «Ну просто здесь российские журналисты. (…) Тамара, пожалуйста, по-русски давайте», — подчеркнула Захарова.

Нуцубидзе стала настаивать, что хочет задать вопрос на английском, и получила совет от Захаровой: «В следующий раз когда будете проситься, тоже по-английски, хорошо?»

Ранее Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для Москвы. Ее заявление коснулось прошедшего в латвийской столице Риге заседания министров иностранных дел стран НАТО. Захарова отметила, что встреча продемонстрировала зацикленность Североатлантического альянса на мнимых угрозах в ущерб совместному решению реальных вызовов современности.