Законное руководство ставропольского колхоза «Россия» выплатило зарплаты

Результатом первых дней работы законного руководства ставропольского колхоза «Россия» (СХПК), в том числе — официально назначенного ВРИО председателя — стали: разблокирование счета СХПК «Россия», выплата заработной платы и алиментов за все месяцы просрочки всем без исключения работникам хозяйства, паевые выплаты всем пенсионерам. Об этом сообщили в руководстве колхоза.

Отметив при этом, что впервые за 9 месяцев денежные средства были выплачены с официального счета хозяйства на законных основаниях. Кроме того, в ближайшее время будут выплачены паевые выплаты, положенные всем членам кооператива.

На предприятии также отметили, что в настоящее время работа в колхозе «Россия» постепенно возвращается в нормальное русло. Разблокирован и работает счет СХПК «Россия» в Сбербанке, аналогичный процесс запущен и в Россельхозбанке. Оба счета были заблокированы в феврале текущего года, когда в хозяйстве началось противостояние, было незаконно избрано новое руководство, которое не давало возможности законному руководителю хозяйства осуществлять свои функции, в том числе в вопросе финансов. Сейчас Пьянов Сергей Викторович, как и ранее, является директором колхоза, суды всех инстанций приняли решения в его пользу. Своим законным представителем, временно исполняющим обязанности председателя колхоза «Россия» официальный председатель назначил Андрея Ерохина.

По словам представителя сельхозпредприятия, предъявленные в Сбербанк документы, подтверждающие полномочия законного председателя, позволяют ему осуществлять платежи. «За месяцы безвластия, когда не делались отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования, у многих членов кооператива прервался трудовой стаж. Подобные вопросы требуют немедленного решения. Кроме того, приближаются новогодние праздники, колхозники ждут выплат. Теперь законное руководство предприятия делает все возможное, чтобы восстановить производственные процессы, возобновить прохождение обязательных платежей», — отмечается в заявлении предприятия.

При этом, отмечают на предприятии, законное руководство колхоза «Россия» продолжает сталкиваться с противодействием, саботажем и провокациями со стороны сотрудников бухгалтерии, которой до задержания руководила Cветлана Подставкина, ныне пребывающая в СИЗО за кражу урожая, мошенничество и подделку документов. «Для того, чтобы осуществлять выплаты, необходимы данные получателей и номера их счетов, однако эту информацию бухгалтерия не предоставляет законной администрации предприятия, не признавая очевидного: у легитимного руководства колхоза есть все права распоряжаться финансами предприятия», — отмечают в колхозе.

Кроме того, с выплатами заработной платы готов помочь хозяйству и многолетний партнер колхоза — завод «Успенский сахарник», но и он не имеет возможности это сделать из-за саботажа бухгалтерии. Для того, чтобы затянуть и усугубить конфликт, бухгалтеры противодействуют законным выплатам, настаивают на том, чтобы для получения положенных им денег колхозники обращались в прокуратуру.

Законное руководство СХПК «Россия» рассчитывает на то, что после возобновления работы счета в РСХБ все долги будут погашены в плановом режиме.

Как ранее писала «Лента.ру», группа сторонников Александра Гринева, пытавшаяся с февраля 2021 года захватить предприятие, не только не преуспела в этом, но и нанесла хозяйству существенный ущерб, целенаправленно направляя колхоз к банкротству. Как говорится в официальных заявления ГУ МВД по Ставропольскому краю за октябрь и ноябрь текущего года — соответствующая группа лиц создавалась в корыстных целях для того, чтобы наживаться через контроль над управлением колхозом, продолжая грабить СПК «Россия» и его законных владельцев — пайщиков.

Сегодня впервые за 9 месяцев в СХПК «Россия» была проведена официальная производственная планерка, где были озвучены производственные планы законного руководства по восстановлению хозяйства, стабилизации обстановки на предприятии, сохранению его целостности и организации эффективного производственного процесса.