Следовавший из Находки сухогруз затонул в Японском море

Сухогруз под флагом Панамы, следовавший из Находки в Японию, затонул в Японском море

Сухогруз, вышедший из находки, затонул в Японском море. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на представителя береговой охраны страны.

Груженное углем судно, направлявшееся в японский порт Кинуура, подало сигнал бедствия в 380 километрах от префектуры Симанэ. На сигнал откликнулся сторожевой корабль береговой охраны Южной Кореи. 17 из 18 членов экипажа сухогруза удалось спасти, один человек, вероятно, выпал за борт и числится пропавшим без вести. Само судно затонуло. Отмечается, что все члены команды корабля имеют гражданство Вьетнама.

Ранее сообщалось, что как минимум 29 человек стали жертвами кораблекрушения в штате Кано на севере Нигерии. По информации ВВС News, большинство погибших — школьники в возрасте от 6 до 12 лет. Дети были учениками исламских школ и ехали на религиозное мероприятие. Отмечается, что лодка, на борту которой разместились около 50 человек, перевернулась в реке.

