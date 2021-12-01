Школьники стали жертвами кораблекрушения в Нигерии

Как минимум 29 человек стали жертвами кораблекрушения в штате Кано на севере Нигерии. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, большинство погибших — школьники в возрасте от 6 до 12 лет. Дети были учениками исламских школ и ехали на религиозное мероприятие. Отмечается, что лодка, на борту которой разместились около 50 человек, перевернулась в реке.

Несколько выживших доставили в больницы. На данный момент в районе происшествия продолжаются поисково-спасательные службы. Причины катастрофы сейчас устанавливаются. При этом в аналогичных происшествиях в прошлом была виной становилась перегрузка судна и плохое обслуживание, уточняет издание.

22 ноября сообщалось, что Финансовая гвардия Италии задержала 40 участников банды из Нигерии за отмывание денег, пособничество нелегальной миграции и проституции. По данным следствия, преступники занимались порабощением и эксплуатацией людей.