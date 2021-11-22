В Италии задержали 40 нигерийцев за нелегальную проституцию

Финансовая гвардия Италии задержала 40 участников банды из Нигерии за отмывание денег, пособничество нелегальной миграции и проституции. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Помимо этого, преступники занимались порабощением и эксплуатацией людей. Операция охватила несколько регионов Италии, в ней приняли участие 600 сотрудников. Кроме задержанных, в деле фигурирует ряд международных преступников, участвующих в деятельности сети по торговле людьми.

18 ноября на греческом острове Лесбос начался процесс над 24 работниками некоммерческой организации, которых обвинили в шпионаже и помощи нелегальным мигрантам. По информации прокуратуры, фигуранты дела выдавали нелегалам фальшивые документы, а также использовали подставные военные автомобильные номера для проникновения в запретные зоны острова.