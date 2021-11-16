Франция обнародовала план по борьбе с проституцией несовершеннолетних

Французское правительство обнародовало план по борьбе с проституцией несовершеннолетних, назвав ее «тревожащей и нарастающей проблемой». План стоимостью 14 миллионов евро будет реализован в течение 2021 и 2022 годов, сообщает издание Euronews.

По словам государственного секретаря по делам детей Адриана Таке, сейчас от 7 до 10 тысяч детей во Франции вовлечены в проституцию. Он также отметил, что это число постоянно увеличивается. «Половина из них — девочки, половина — мальчики, они занимаются проституцией с 14 лет. Это касается всех социальных слоев», — сказал Таке.

Власти планируют помогать пострадавшим семьям, чьи дети оказались вовлечены в этот бизнес. Много ресурсов также направят на информирование, повышение осведомленности самих детей в школе, на обучение взрослых, которые с ними контактируют: учителей, социальных работников, полиции и жандармерии.

Euronews сообщает, что цель плана в том, чтобы научить общество лучше распознавать «сигналы», понимать, что подросток, вероятно, занимается проституцией. Это может быть изменение поведения, прогулы занятий, отчужденность или побег из дома.

Правительство также хочет оказать давление на платформы для аренды квартир, поскольку именно арендные помещения часто используют сутенеры. Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что председательство Франции в Европейском союзе представит меры, чтобы заставить арендные площадки реагировать на расследования, касающиеся торговли или сутенерства в отношении несовершеннолетних.

Армель Ле Биго-Мако, президент ассоциации ACPE, борющейся с детской проституцией, назвала эти заявления настоящим шагом вперед. «Я впервые чувствую, что власти готовы бороться с проституцией несовершеннолетних», — сказала она.

Ранее во Франции по подозрению в сутенерстве задержали военных из Восточной Европы. Всем шестерым солдатам предъявили сразу несколько обвинений: «сутенерство при отягчающих обстоятельствах», «торговля людьми», «отмывание денег» и «участие в преступном сообществе».

