Во Франции задержали военных из Восточной Европы по подозрению в сутенерстве

Шесть военных из французского Иностранного легиона были задержаны во Франции. Их подозревают в создании преступной сети по оказанию секс-услуг. Об этом 23 октября рассказали в эфире телеканала France 3.

Известно, что задержанные прибыли в легион из Восточной Европы, однако их национальность не уточняется. Всем шестерым солдатам предъявлено сразу несколько обвинений: «сутенерство при отягчающих обстоятельствах», «торговля людьми», «отмывание денег» и «участие в преступном сообществе».

Расследование началось в 2020 году. Тогда на западе Франции была задержана проститутка с крупной суммой денег и большим запасом контрацептивов. Следуя ее показаниям, правоохранители вышли на подпольный бордель в провинции Ним, где располагался штаб криминальной сети. В итоге выяснилось, что военные из легиона арендовали квартиры и занимались рекламой проституток.

19 октября премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал ввести запрет и уголовную ответственность за проституцию в стране. По мнению политика, индустрия секс-услуг «порабощает женщин». Сегодня в Испании проституцией занимаются около 300 тысяч женщин, часть из них, по оценкам полиции, находится в сексуальном рабстве.

