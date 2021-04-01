Оргия с подростками закончилась для политика вымогательством 25 миллионов

Оргия с подростками закончилась для конгрессмена от американского штата Флорида Мэтта Гаеца вымогательством 25 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Washington Examiner.

По информации издания, злоумышленники — бывший федеральный прокурор Дэвид МакГи и бывший офицер разведки ВВС Боб Кент — связались с отцом Гаеца и сообщили ему, что в распоряжении Федерального бюро расследований (ФБР) оказались снимки оргии политика с несовершеннолетними проститутками. Мужчины предложили свою помощь в устранении «будущих юридических и политических проблем» в обмен на 25 миллионов долларов.

Эту сумму злоумышленники якобы хотели потратить на вызволение из Ирана бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, признанного погибшим в 2020 году. В переписки с отцом конгрессмена мужчины заявили, что у них есть свидетельства того, что Левинсон на самом деле жив.

Незадолго до публикации в Washington Examiner другие американские СМИ сообщили о том, что Гаеца подозревают в сексуальной эксплуатации 17-летней девушки — политик якобы платил ей за секс и совместные поездки. Сам конгрессмен называет эти публикации ложью и считает, что за ними стоят те же люди, что вымогают у него деньги. Он также утверждает, что ФБР уже начало расследование в отношении вымогателей.

Последний раз Роберта Левинсона видели на иранском курортном острове Киш в Персидском заливе в марте 2007 года. Отмечалось, что этот остров используют контрабандисты. Левинсона, ставшего после ухода из ФБР частным детективом, как утверждает его семья, привело туда расследование контрабанды сигарет. Согласно наиболее распространенной версии, он был захвачен иранскими спецслужбами. Тегеран отвергал эти подозрения. По другой версии, его могла похитить преступная группировка, в отношении которой он проводил расследование. В 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп сообщил, что Левинсона считают погибшим.