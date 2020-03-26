Трамп сообщил о смерти пропавшего в Иране бывшего агента ФБР

Бывший агент Федерального бюро расследований (ФБР) Роберт Левинсон, пропавший в Иране в 2007 году, считается погибшим. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

Трамп уточнил, что о смерти Левинсона сообщили семье экс-агента. При этом власти Ирана не уведомили руководство США о случившемся. «Он болел длительное время, у него были серьезные проблемы [со здоровьем] до того, как его задержали или захватили силой», — добавил американский лидер.

Последний раз Роберта Левинсона видели на иранском курортном острове Киш в Персидском заливе в марте 2007 года. Отмечалось, что этот остров используют контрабандисты. Левинсона, ставшего после ухода из ФБР частным детективом, как утверждает его семья, привело туда расследование контрабанды сигарет.

Согласно наиболее распространенной версии, он был захвачен иранскими спецслужбами. Тегеран отвергал эти подозрения. По другой версии, его могла похитить преступная группировка, в отношении которой он проводил расследование. За информацию о местонахождении Левинсона власти США обещали 20 миллионов долларов.

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