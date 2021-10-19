Премьер Испании пообещал запретить проституцию

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал запретить проституцию в стране и ввести уголовную ответственность за нее. Об этом сообщает ВВС News.

Выступая перед сторонниками в рамках трехдневного съезда Социалистической партии в Валенсии, Санчес заявил, что эта практика «порабощает женщин».

Проституция в Испании была декриминализована в 1995 году для повышения безопасности людей, работающих в этой сфере. При этом сутенерство или посредничество между секс-работником и потенциальным клиентом является незаконным. По подсчетам, на данный момент в Испании работает приблизительно 300 тысяч проституток. При этом часть из них, по оценкам полиции, находится в сексуальном рабстве.

Испанская социалистическая рабочая партия добавила инициативу запрета проституции в предвыборный манифест в 2019 году, однако с тех пор не было ничего сделано в этом направлении. Отмечается, что многие сочли тогда это способом повысить популярность партии среди женщин. Как заявил испанский журналист Сезар Хара, изучавший секс-индустрию, секс-торговля приносит в Испании 7-8 миллионов евро в день, делая страну вторым по величине рынком проституции в Европе после Германии и «раем для международной мафии».

В 2019 году Социалистическая партия дала в своем предвыборном манифесте обещание объявить проституцию вне закона, что было воспринято как шаг по привлечению большего числа избирателей-женщин.

В конце сентября в Испании разгорелся скандал из-за социальной рекламы против проституции, размещенной некоммерческой организацией Nueva Vida. Баннеры, на которых изображено «меню» с ценами на девушек с русскими именами, возмутили русскую диаспору. Посольство России в стране назвало акцию недопустимой. Позже испанская компания принесла извинения.