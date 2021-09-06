Переехавшая за границу россиянка рассказала об отношении иностранцев к сексу

Жительница Владивостока, в 2017 году переехавшая в Японию, рассказала о том, как отдыхают японцы. Своими впечатлениями, полученными за время жизни за границей, она поделилась с «Лентой.ру».

Анна Литвинова с 19 лет училась в Токийском колледже музыки и к марту 2021 года окончила четвертый курс бакалавриата. По ее словам, японцы ассоциируют отдых с пивом и считают, что человек неспособен раскрепоститься без алкоголя. «Большинство людей пьет каждый день и не считает это чем-то предосудительным», — утверждает она.

Девушка полагает, что некоторые развлечения, которые распространены в Японии, иностранцам могли бы показаться странными. Это, в частности, связано с тем, что там нет отношения к сексу как к греху. «Например, в секс-индустрии у них все, кроме вагинального секса, можно продавать как услуги, — объясняет она. — То есть проституция вроде бы как запрещена, но все остальное — нет».

Эротические журналы в супермаркете лежат на соседней полке рядом с другими товарами. Зайдешь в магазин «все по сто иен», аналог Fix Price, и найдешь товары для взрослых даже там. У японцев в культуре нет пиетета перед этим — ну физиология и физиология, это спокойно воспринимается Анна Литвинова

Ранее переехавшая из Ярославля в итальянский Бари россиянка рассказала, как ей приходилось зарабатывать деньги. Девушка была вынуждена сидеть с детьми, собирать черешню и «работать одновременно официанткой, посудомойкой, уборщицей и курьером за копейки».