Переехавшая за границу россиянка назвала сложности в общении с иностранцами

Перебравшаяся за границу россиянка рассказала о сложностях с общением, которые ей пришлось преодолевать в другой стране. Своим опытом она поделилась с «Лентой.ру».

Около трех лет назад москвичка Юлия Комиссарова переехала в Австралию, где живет ее возлюбленный. Хотя она владела английским языком, особенности австралийского произношения стали для нее неприятным сюрпризом. «Когда я услышала в первый раз австралийский акцент, то подумала: "Это вообще что? Почему так произносится?"», — рассказывает Юлия. Поначалу ей приходилось прилагать огромные усилия только для того, чтобы понимать окружающих иностранцев.

По словам Юлии, австралийцы, как правило, стараются не мешать друг другу и ведут себя очень вежливо. «Если в Москве наступишь кому-то на ногу, могут наорать. Или скажут: "Вот ты корова". А здесь будут полчаса друг перед другом извиняться», — утверждает она. Но и это не всегда хорошо: Юлия обнаружила, что в Австралии гораздо чаще приходится беседовать с незнакомыми людьми.

Приходишь куда-нибудь и надо поддерживать разговоры ни о чем с посторонними людьми. Когда ты интроверт и только что переехал, это больно. Первое время мне было сложно вести диалог с аптекарем, например, о погоде. Не понимала, зачем мне это. Потом привыкла и порой даже сама завожу разговор

Ранее переехавшая из Ярославля в итальянский Бари россиянка рассказала, как ей приходилось зарабатывать деньги. Девушка была вынуждена сидеть с детьми, собирать черешню и «работать одновременно официанткой, посудомойкой, уборщицей и курьером за копейки».