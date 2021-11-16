Российский журналист рассказал о жизни во Франции

Российский журналист и писатель Алексей Тарханов рассказал о жизни во Франции, куда переехал 10 лет назад. Своими впечатлениями от Парижа он поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

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Тарханов уехал во Францию в качестве корреспондента газеты «Коммерсантъ». Вместе с семьей он поселился в Париже, где жил в разных кварталах. На данный момент журналист проживает в 13-м квартале. «Всякий раз переезд следовал какой-то необходимости: где школа для детей, где удобнее и где, наконец, дешевле жить. И всякий раз я бывал очарован новой жизнью», — отметил писатель. По словам Тарханова, во французской столице можно считаться своим, только если там родиться.

Журналист также сравнил Париж с Москвой, отметив, что российская столица была разрушена сильнее из-за исторических событий. «В Москве пасмурно — в Париже светит солнце. В Москве зимой тепло — в Париже холодно. Москва удобнее — Париж нежнее. Москва чище — Париж романтичнее. Москва как будто бы вся в погонах, а в Париже — одни дезертиры», — заявил Тарханов.

Ранее директор Музея истории российской литературы имени Даля, отец ведущего Первого канала Дмитрия Борисова Дмитрий Бак рассказал, что ему нравятся такие города как Лондон, Берлин, Париж и Нью-Йорк. Однако статус столицы мира она отдал Москве.