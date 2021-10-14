Отец ведущего Первого канала назвал столицу мира

Директор Музея истории российской литературы имени Даля, отец ведущего Первого канала Дмитрия Борисова Дмитрий Бак рассказал, какой город считает столицей мира. Подобный статус он отдал Москве. Своим мнением литературовед поделился с изданием «Москвич Mag».

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Во время разговора Бака попросили определить преимущество российской столицы перед Нью-Йорком, Берлином, Парижем и Лондоном. Литературоведу нравится проводить время во всех перечисленных городах. «Очень люблю Лондон, Берлин, Париж и даже Нью-Йорк. Но столица мира — Москва. Самое главное — огромные леса и парки», — заявил Бак.

Он также оценил происходящее в столице, отметив, что она «меняется только в лучшую сторону». К любимым районам он отнес те, где проживает на протяжении десятилетий, — места около станций метро «Маяковская», «Белорусская», «Динамо». Своим излюбленным районом литературовед назвал Покровское-Стрешнево.

Ранее о Москве высказался российский рэпер Дава. Он посчитал единственной проблемой российской столицы ситуацию с пробками, из-за которой тратит много времени на дорогу. Однако артист не предложил конкретные способы решения вопроса.