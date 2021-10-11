Рэпер Дава назвал единственную проблему Москвы

Российский рэпер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) рассказал, в чем, по его мнению, заключается единственная проблема Москвы. Таковой он назвал ситуацию с дорожным движением. Своим мнением Дава поделился с изданием «Москвич Mag».

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Во время разговора рэпер отвечал на вопрос, что он бы хотел изменить в столице. Дава оказался недоволен ситуацией с пробками, из-за которых ему приходится проводить в дороге по несколько часов. «Это единственная проблема, из-за того, что много машин, заторы, каждый день мы с этим сталкиваемся. Вот это я бы точно изменил, но как, пока не знаю», — посчитал артист.

Дава также рассказал, в каких столичных районах предпочитает проводить время. Рэперу нравятся территория рядом с Кремлем и деловой квартал «Москва-Сити». Однако Манукян не смог назвать нелюбимый район, опираясь на свой личный опыт.

«У меня такого района нет, но, судя по тому, что все говорят, наверное, это Бутово. Всегда почему-то говорят, что Бутово — это плохой район. Не знаю, так это или нет, я там особо не гулял, но по всем рассказам — это Бутово, однозначно», — пояснил рэпер.

В августе качество столичных дорог оценила заслуженная артистка России Татьяна Лютаева. Она отметила, что мэр города Сергей Собянин улучшил дорожную инфраструктуру, создав новые маршруты и разгрузив трассы.