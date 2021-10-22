Российская актриса рассказала о даче во Франции

Российская актриса и телеведущая Татьяна Веденеева рассказала, что владеет недвижимостью во Франции. Она считает объект своей дачей. Подробностями актриса поделилась с изданием «Москвич Mag».

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Владение актрисы находится на юге страны рядом с Монако и Альпами. Веденеева не уточнила название места, однако среди его достоинств указала расположение. «Там все очень близко, 40 минут на машине до Италии, два часа — до Испании, четыре — до Швейцарии и Германии. И место очень интернациональное. Там меньше всего чувствуешь себя пришельцем, ведь таких, как ты, рядом очень много», — отметила актриса.

По словам Веденеевой, часть объектов недвижимости в этом регионе страны принадлежит иностранцам, включая русских. Одной из причин популярности места актриса назвала стоимость жилья. «До пандемии в сезон три самолета в день были забиты битком, ведь цены на квартиры в Ницце даже на первой береговой линии ниже, чем на квартиры в Москве», — пояснила актриса.

В июне 2021 года Татьяна Веденеева рассказала о возлюбленной покойного отца, которая завладела его имуществом. По словам актрисы, женщина также выписала ее брата из квартиры, а после продала объект. Она также увезла отца артистки за город и не сообщила о его смерти.