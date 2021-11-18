В Греции гуманитарных работников обвинили в шпионаже для помощи нелегалам

«Би-би-си»: в Греции начался суд по делу 24 гуманитарных работников, обвиняемых в шпионаже

На острове Лесбос в Греции начался судебный процесс по делу 24 гуманитарных работников, которых обвинили в шпионаже. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации прокуратуры, обвиняемые незаконно контролировали радиоканалы греческой береговой охраны для оказания помощи нелегальным мигрантам, подделывали документы и использовали автомобиль с поддельными военными номерными знаками для въезда в запретные зоны на острове. В случае признания виновными им грозит до пяти лет тюремного заключения. «Би-би-си» отмечает, что некоторым работникам также предъявили ряд других обвинений, в числе которых торговля людьми. Их могут приговорить к 25 годам тюрьмы.

Правозащитные организации раскритиковали процесс и заявили, что он политически мотивирован. Так, представитель Amnesty International Нильс Муйжниекс (Nils Muižnieks) назвал обвинения фарсом. «Этот символический случай демонстрирует, насколько далеко готовы зайти власти Греции, чтобы удержать людей от помощи беженцам и мигрантам», — заключил он.

2 ноября сообщалось, что китайская контрразведка раскрыла шпионскую сеть, которая скрывалась под видом некоммерческой организации (НКО), занимающейся слежением за морским мусором. По данным спецслужб, под видом экологического активизма НКО создала сеть наблюдательных пунктов на прибрежной полосе Южно-Китайского, Восточно-Китайского, Желтого и Бохайского морей. Она получала финансирование от зарубежных компаний.