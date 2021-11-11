У разведки США возникли проблемы со слежкой за Си Цзиньпином

Китай становится все более трудным объектом для шпионажа со стороны американских спецслужб. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Утверждается, что администрация США разочарована отсутствием информации о ближайшем окружении председателя КНР Си Цзиньпина. При этом потребность в разведданных по Китаю и его высшем руководстве только растет, поскольку понимание следующих шагов Пекина необходимо Вашингтону для принятия политических решений, отмечают источники. Особенно это актуально на фоне напряженности между двумя странами в различных сферах, начиная проблемой Тайваня и заканчивая высокими технологиями.
В частности, для администраций Дональда Трампа и Джо Байдена стали неожиданностью решительные «действия Китая по консолидации власти в Гонконге, демонстрации военной силы в Южно-Китайском море, ограничение возможности проведения расследования о происхождении COVID-19, давление на компании, которые собирались разместить акции в США». Также Пентагон заявлял, что ядерный арсенал Китая растет большими темпами, чем предсказывалось.
Ранее Пентагон опубликовал доклад о военной мощи КНР. В документе отмечается, что «нынешние темпы развития китайской ядерной программы, превышают прогнозы министерства обороны США, сделанные в 2020 году».