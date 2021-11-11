У разведки США возникли проблемы со слежкой за Си Цзиньпином

Китай становится все более трудным объектом для шпионажа со стороны американских спецслужб. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Утверждается, что администрация США разочарована отсутствием информации о ближайшем окружении председателя КНР Си Цзиньпина. При этом потребность в разведданных по Китаю и его высшем руководстве только растет, поскольку понимание следующих шагов Пекина необходимо Вашингтону для принятия политических решений, отмечают источники. Особенно это актуально на фоне напряженности между двумя странами в различных сферах, начиная проблемой Тайваня и заканчивая высокими технологиями.

В частности, для администраций Дональда Трампа и Джо Байдена стали неожиданностью решительные «действия Китая по консолидации власти в Гонконге, демонстрации военной силы в Южно-Китайском море, ограничение возможности проведения расследования о происхождении COVID-19, давление на компании, которые собирались разместить акции в США». Также Пентагон заявлял, что ядерный арсенал Китая растет большими темпами, чем предсказывалось.

Ранее Пентагон опубликовал доклад о военной мощи КНР. В документе отмечается, что «нынешние темпы развития китайской ядерной программы, превышают прогнозы министерства обороны США, сделанные в 2020 году».