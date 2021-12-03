Рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал рэпера Элджея на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках

Суд оштрафовал рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Зюзинский суд Москвы признал Элджея виновным по административной статье о пропаганде наркотиков и приговорил рэпера к штрафу в 100 тысяч рублей. Перед этим сотрудники правоохранительных органов проверяли треки музыканта и обнаружили там информацию о запрещенных веществах.

Инициатором проверки Элджея стала Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной. В июне организация обратилась в полицию с просьбой изучить творчество рэпера «в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов».

В августе издание «Время Н» сообщало, что нижегородские родители разместили письмо в соцсетях с просьбой отменить концерт Элджея на фестивале «Столица закатов». В своем обращении они заявили, что исполнитель пропагандирует наркотики и алкоголь, а также попросили «оградить нашу молодежь от ложных идеалов, демонстрируемых в общественном пространстве».